إنفوجراف.. السيسى يحتفى بعمال مصر فى عيدهم

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى:- يذكر أن مصر تحتفل فى 1 مايو من كل عام بعيد العمال، ويحرص الرئيس السيسى على توجيه كلمة لعمال مصر فى هذه المناسبة.

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