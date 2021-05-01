مياه أسيوط ترفع درجة الاستعداد تزامنا مع أعياد العمال وشم النسيم

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن منظومة العمل بالشركة تعمل بصفة منتظمة دون انقطاع داخل جميع محطات المياه والصرف الصحى خلال أيام الأعياد والعطلات الرسمية ضمانا، لاستدامة الخدمة للمواطنين بجميع أرجاء المحافظة، ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.





وأشار وفقا لبيان صحفى، إلى جاهزية غرفة عمليات الشركة وفريق الطوارىء ومسؤولى الشبكات وفنين الصيانة ومراكز خدمة العملاء والخط الساخن لتلقى اى شكوى والعمل على حلها فورا، خاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها. وأضاف أن العمل مستمر بنظام الدوريات بجميع المواقع التابعة للشركة، ليكونوا على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى مع أى طارئ واتخاذ الإجراءات الفورية، لحل المشكلة بالاستعانة بمعدات الشركة الحيوية. ولفت إلى استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التى تتيحها الشركة، منها: الخط الساخن 125 وأرقام 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمى والمتاح على من هنا والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى اى شكوى أو الاستعلام عن أى استفسار.

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