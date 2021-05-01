احتفالا بعيد العمال .. وصول أول وحدة تدريب متنقلة إلى الإسكندرية

وافق وزير القوى العاملة محمد سعفان ، علي ارسال وحدة تدريب متنقلة جديدة بمحافظة الإسكندرية ، تشرف عليها مديرية القوي العاملة بالمحافظة ، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفيذها وزارة القوي العاملة للتدريب المهنى علي المهن المختلفة.

وقال الوزير إن الوحدة ستقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة ، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية شهراً.

وفي نفس السياق أوضح ياسر سعيد مدير المديرية أنه من المقرر أن تبدأ العملية التدريبية في عددا من القرى بريف الإسكندرية من منطقة المنتزة وتنطلق بعدها لتغطي جميع القرى المترامية بأطراف وضواحي المحافظة،

وسوف يتم تدريب الشباب والفتيات على مهن الخياطة والتفصيل والسباكة وكهرباء التركيبات .

وأشار إلي أنه من المقرر أن يبدأ التدريب التجريبي لها اليوم أول مايو بحضور عدد من نواب البرلمان بدعوة خاصة من نائب المنتزة الدكتور محمد الحمامي، وذلك تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال، حيث تعتبر هذا وحدة التدريب المتنقلة هدية وزارة القوى العاملة للشعب السكندري في عيد العمال.