القوى العاملة: تعيين 737 شابا منهم 14 من ذوى الهمم والعزيمة بأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 737 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 14 من ذوى القدرات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2674 شاباً ، فضلا عن إصدار 569 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .
وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع مبلغ 46 ألف جنيه ، لـ 19 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 61 عمالا جدد وإصدار كارنيهات لهم.
كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 163 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 83 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1563 منشأة ، أسفر عن تحرير 103 محاضر للمنشآت المخالفة ، وبحث 8 شكاوي ، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية و مجال عمل الطفل ، بالإضافة إلى تلقى 5 شكاوى تم تسوية 4 شكاوى منها ، وإحالة شكوى للمحكمة العمالية .
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 163 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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