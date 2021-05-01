/629340/عمرو-درويش-لعمال-مصر-أنتم-أساس-التقدم-وضربتم-أروع-الامثلة-فى-التضحية-والفداء

وجه النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين تحية إعزاز وتقدير لعمّال مصر في عيدهم،والذي يوافق الأول من مايو من كل عام،تأكيد على إهتمام وتقدير الدولة للدور المحوري الذي يقوم به عمال مصر .

عمرو درويش:عمال مصر عصب التقدم

وأكد النائب عمرو درويش،عضو مجلس النواب،على أن عمال مصر حجر الزاوية فيما يحدث في البلاد من نهضة، وهم عَصب التقدم، والحاملون لمسئولية التطوير ،مثمنا انهم ضربو الأمثلة في التضحية والفداء، ولازالوا يقدّموا القدوة في بذل كل الجهد والعمل الدؤوب من أجل رفعة الوطن وعلو مكانته.

وتجدر الإشارة إلي أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد،بعد ان وافقت عليه اللجنة العامة لمجلس النواب والتي عقدت بحضور رىيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي .

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.

كما ‏وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج وتم إحالته لمجلس الدولة.

ورفع المستشار حنفي الجبالي الجلسة العامة لمجلس النواب إلي التاسع من مايو بعد أن وافق المجلس على أعفاء صندوق دوت الخليج من الضرائب .