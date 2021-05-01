/629341/تعرف-علي-تاريخ-مواجهات-الزمالك-وبيراميدز-قبل-مواجهة-الغد

يدخل نادي الزمالك مباراته غداً السبت أمام فريق بيراميدز، واليت من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري، فيما كان أول لقاء بينهم قد انتهي بالتعاد الإيجابي 1/1.

الفارس الأبيض قد خاض 18 لقاء، إستطاع تحقيق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وهزم في مبارتين.

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تواجه الفريقان من قبل في 9 مباريات، إستطاع نادي الزمالك من تحقيق الفوز في 6 مباريات، بينما فاز بيراميدز في مُباراة وحيدة، وخيم التعادل بينهم في لقائين.

إستطاع الفارس الأبيض من تسجيل 16 هدف في شباك بيراميدز، بينما إستقبلت شباكهم 7 أهداف.

الجدير بالذكر أن الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت (1)

الزمالك لا يزال في الصدارة برصيد 40 نقطة، ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد 36 نقطة وثلاث مباريات أقل،

ويأمل الفريق السماوي مواصلة مسلسل الانتصارات، حيث يعلم صعوبة المعركة ولكن سيقاتل بكل قوة من أجل تعزيز رصيده من النقاط للاستمرار في التعمق بالمربع الذهبي وعدم الخروج منه.

فيما يسعي فريق بيراميدز في حصد الثلاث نقاط، بينما يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

والجدير بالذكر أن انتهت أحداث الشوط الثاني والمباراة التي جمعت بين الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من عمر بطولة الدوري.

بينما اخر مواجهات براميدز كانت أمام فريق الاتحاد السكندري والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الفريق السماوي.