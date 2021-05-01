/629346/بوجبا-على-رأس-ضحايا-مانشستر-يونايتد-واللاعب-يقترب-من-الرحيل-تفاصيل

كشفت تقارير، أن نادي مانشستر يونايتد سيطلب 80 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن نجمه الفرنسي بول بوجبا هذا الصيف.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" :”إن نادي مانشستريونايتد وضع 80 مليون جنيه إسترليني على لاعب خط الوسط المتميز، ولطالما كان حلم ريال مدريد بالتعاقد مع بوجبا، حيث كان زين الدين زيدان من أشد المعجبين بمواطنه”.

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وتابعت: داخل غرفة الملابس، يعتقد لاعبو يونايتد الأقرب إلى بوجبا أنه يجب السماح له بالمغادرة لأن ذلك في مصلحة كل من اللاعب والنادي، ومع ذلك، لا يبدو أنه مستعد للتحرك بعيدا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد

وتقام مباراة مانشتر يونايتد أمام فريق ليفربول ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف.

مانشستر يونايتد صاحب الأرض في المباراة، يعيش فترة من الاستقرار هذا الموسم، ويسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث كاملة، للاقتراب من الاحتفاظ بالمركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر.

على الجانب الخر ليفربول، عكس مانشستر يونايتد تماما هذا الموسم، كتيبة المدرب يورجن كلوب وأبطال البريميرليج، في موقف لا يحسدون عليه بعد تراجع الأداء والنتائج بشكل ملحوظ، وسيعمل الفريق على تحقيق الانتصار أمام الشياطين الحمر للاحتفاظ بمالهم في الوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق مانشستر يونايتد كانت أمام فريق روما والتي انتهت بنتيجة 2/5، لصالح المان يونايتد، بينما اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.