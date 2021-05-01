/629347/العالم-يبدأ-في-عزل-الهند-بعد-الإرتفاع-الخطير-في-إصابات-كورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، منع دخول الأشخاص القادمين من الهند، إلى بلادهما، وذلك بعد الإرتفاع الملحوظ في عدد الوفيات والإصابات خلال الأيام الماضية بالهند، حيث سجلت الهند مايقرب من 400 الف حالة في يوما واحد، وهو الأعلي في العالم.

وبحسب ما افادت به وكالة الأنباء "رويترز"، أنه سيتم منع دخول الوافدين من الهند خلال الـ14 يومًا، اعتبارًا من 3 مايو القادم، ومن جانبه قالت جين بساكي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن إدارة جو بادين الرئيس الأمريكي، اتخذت ذلك القرار بناءً على نصيحة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض، حتى لا تتفشى السلالة الهندية في البلاد.

وقالت بساكي أنه سيتم تنفيذ القرار بسبب الارتفاع الحاد في معدل الإصابات اليومية بالفيروس التاجي في الهند، بسبب انتشار السلالة المتحورة.

كما أكد مسؤولون في الحكومة الأسترالية، تقييد دول من كانوا في الهند خلال الـ14 يومًا، بدءًا من يوم الاثنين المقبل، وأن من يخالف ذلك سيعاقب بالغرامة أو بالسجن.

وأوضح جريج هانت، وزير الصحة الأسترالي، أن القيود سيتم فرضها من 3 مايو القادم، وفي حالة مخالفة القوانين ستكون العقوبة السجن لمدة 5 سنوات، مضيفا أن الحكومة ستعيد النظر في 15 مايو.