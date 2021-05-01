ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الطقس عن درجات الحرارة اليوم، والتى تشهد ارتفاع ملحوظ فى عدد من المحافظات، خاصة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشديد الحرارة فى المناطق الجنوبية وسيناء.

ارتفاع كبير فى درجات الحرارة اليوم ووفقًا لما أفاده مدير التنبؤات الجوية، فإن البلد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء . ونقدم لمتابعينا أحوال الطقس اليوم، والتى تأتى كالتالى: - القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة - الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة - سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة - قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 - أسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة. كما نقدم لمتابعينا درجات الحرارة فى المحافظات الأخرى، وخاصة تلك المناطق الجنوبية التى تشهد ارتفاع كبير. - طنطا الصغرى 21 والعظمى 36 - دمنهور الصغرى 20 والعظمى 35 - مطروح الصغرى 19 والعظمى 33 - السلوم الصغرى 18 والعظمى 36 - سيوة الصغرى 22 والعظمى 40 - بورسعيد الصغرى 20 العظمى 30 - دمياط الصغرى 19 والعظمى 31 - الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 35 - الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 36 - السويس الصغرى 21 والعظمى 36 - العريش الصغرى 20 والعظمى 30 - رفح الصغرى 19 والعظمى 31 - رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 37 - طابا الصغرى 23 والعظمى 34 - كاترين الصغرى 17 والعظمى 29 - الطور الصغرى 21 والعظمى 34 - شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 39 - الغردقة الصغرى 24 والعظمى 38 - مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 36 - الفيوم الصغرى 21 والعظمى 38 - المنيا الصغرى 23 والعظمى 39 - أسيوط الصغرى 23 والعظمى 39 – قنا الصغرى 25 والعظمى 39

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