/629349/محمد-صلاح-لم-يحدث-أي-من-التفاوضات-حتي-ذلك-الوقت-لتجديد-عقدي

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول، أن إدارة الريدز لم تفتح معه حتى الان مفاوضات تجديد عقده الحالي.

وتحدث هداف ليفربول عن الأمر في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس"، وقال: " لم يحدث أي من التفاوضات معي النادي حتي ذلك الوقت لتمديد العقد، لذلك لا يمكنني التعليق بالكثير عن هذا الموضوع".

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وأضاف: "لم يفتح ليفربول أي مفاوضات معي حتى الآن، لذلك أنا لا أعرف عنه شيء".

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يأتي في المركز الثاني برصيد 20 هدفا في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدف واحد عن المتصدر ومهاجم توتنهام، هاري كين.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، وكانت هناك بعض التقارير التي أفادت بأن النادي الإنجليزي يفكر في تمديده والإبقاء عليه في قلعة "أنفيلد" خاصة مع اهتمام برشلونة وريال مدريد بضمه في الميركاتو الصيفي.

وتقام مباراة مانشتر يونايتد أمام فريق ليفربول ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف.

مانشستر يونايتد صاحب الأرض في المباراة، يعيش فترة من الاستقرار هذا الموسم، ويسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث كاملة، للاقتراب من الاحتفاظ بالمركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر.

على الجانب الأخر ليفربول، عكس مانشستر يونايتد تماما هذا الموسم، كتيبة المدرب يورجن كلوب وأبطال البريميرليج، في موقف لا يحسدون عليه بعد تراجع الأداء والنتائج بشكل ملحوظ، وسيعمل الفريق على تحقيق الانتصار أمام الشياطين الحمر للاحتفاظ بمالهم في الوصول إلى مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق مانشستر يونايتد كانت أمام فريق روما والتي انتهت بنتيجة 2/5، لصالح المان يونايتد، بينما اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فريق نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.