/629351/تعرف-على-رسالة-موسيماني-لـجماهير-القلعة-الحمراء

أعرب بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق الأهلي، عن سعادته بالتواجد فى القلعة الحمراء وتدريب للمارد الأحمر، وذلك في أعقاب الإعلان عن صدامه مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لنسخة الموسم الحالي 2020-2021.

وأرسل موسيمانى رسالة لجماهير النادي الأهلي بعد معرفة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والصدام مع صن داونز، فريقه السابق، في الدور المقبل من البطولة، والتي انتزعها من غريمه التقليدي الزمالك.

ونشر المدرب الفني للنادي الأهلي تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "إنه لأمر مميز دائما بالنسبة لى أن أقضى الوقت مع عائلتي، خاصة عندما تتواصل تلك اللحظات مع الوجود فى النادي الأهلي، وأتذكر باستمرار أننى أعيش وأمشي في هدفي".

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ملف المباراة الجونة ، وبدأ الإستعداد لمباراة غزل المجلة ، و المقرر لها بعد غداً الأثنين، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز ، ويترقب الأحمر مصير إقامة المباراة حيث ترددت أنباء عن محاولات أمنية لأقامة المباراة بالقاهرة، وذلك بدلاً من المحلة وأعلن النادى الأهلي عن ترحيبه بخوض المباراة في اي مكان يوافق عليه الأمن .

بوجبا على رأس ضحايا مانشستر يونايتد واللاعب يقترب من الرحيل.. تفاصيل

حقق الجونة تعادلا هاما مع الأهلي بهدف لكل فريق سجل للأحمر طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأحمر، وتعادل محمد نجيب للجونة في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ، ليفقد المارد الأحمر فرصة تضيق الفارق مع الزمالك ويفقد نقطتين ثمنيتين.

ومن ناحيه اخري يشهد النادي الأهلي حدثاً تاريخياً للقلعة الحمراء في القرن الواحد والعشرون في الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي الجديد في أرض الشيخ زايد.

ويحضر وضع حجر الأساس لـ ستاد النادي الأهلي كلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما وجه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الدعوة لكل قيادات النادي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي القلعة الحمراء القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية.