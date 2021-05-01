/629354/الصحة-تنصح-المواطنين-بالصوم-عن-التدخين-فى-رمضان-يزيد-من-انتشار-كورونا

حذرت وزارة الصحة المواطنين من الاستمرار فى التدخين، مؤكدة على أنه يقلل من المناعة، ويزيد فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الصحة تحذر المواطنين من التدخين

ووفقًا لما جاء فى منشور الوزارة، حيث أكدت قالة:" التبغ والنيكوتين يحدا من قدرتك على مكافحة فيروس كورونا والتعافى منه، لذلك استغل شهر رمضان الكريم فى الإقلاع عن التخدين وحماية نفسك وأسرتك من الضرر.

الصحة تنصح المواطنين بضرورة الممارسة الرياضية

وتقدم وزارة الصحة بشكل دورة ومنتظم، العديد من الإرشادات التى من شأنها الحفاظ على الصحة العامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس فى بيان لها أن أعداد المصابين بيفيروس كورونا فى تزايد، حيث ينجاوز العدد 1000 إصابة يوميًا، محذرة المواطنين من التكدس فى المقاهى والتجمعات العائلية، مشيرة إلى أن ذلك يؤدى إلى انتشار الفيروس بين المواطنين.

وأكدت أيضًا فى الإرشادات المكررة لها، بالنسبة لكبار السن، أنه من الضرورى الاهتمام بالتغذية السليمة من خلال الحد من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة مخن الدهون، والسكريات العالية والملح أيضًا.

ونصحت المواطنين وفقًا للإرشادات المذكورة، على أنه من الضرورى أكل الخضروات والفاكهة لأن ذلك يزيد من المناعة ويخفض من نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشجعت وزارة الصحة المواطنين من كبار السن، على أنه من الضرورى ممارسة الرياضة على قدر الإمكان خلال الفترات الصباحية أو الممكنة، لأنها تحسن من اللياقة البدنية وتزيد من الثقة بالنفس.