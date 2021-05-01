محمد سعفان: عمال مصر حققوا بسواعدهم المشروعات العملاقة التى شهد لها العالم

جدة - نرمين السيد - وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، قائلاً: "فى هذه المناسبة أقدم رسالة حب وتقدير لكل عامل على أرض مصر.. من كل أطياف المجتمع اعترافا بأهمية دور العمال فى البناء".





وأضاف سعفان، أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه، مشددًا على الدور الكبير الذى يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى الظروف التى يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا.

وقال وزير القوى العاملة، إن عيد العمال الذى نحتفل به أول مايو من كل عام هو تكريم لكل السواعد القوية التى ما غاب عنها فى يوم من الأيام ولا أشغلها العمل فى المصانع والمزارع، والمشاريع المختلفة عن ثوابتها فى خدمة الوطن، والتمسك بترابه، وبالقيم العربية والإسلامية والوقوف بشرف مع القضايا الوطنية فى كل أرجاء الوطن العربى.

وأكد أن عمال مصر حققوا بسواعدهم المشروعات العملاقة التى شهد لها العالم، ونجحت الدولة المصرية بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب فى استعادة مكانتها على مستوى العالم، واستعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وحققت إنجازات عدة فى جيمع قطاعات الدولة بشكل عام، فضلا عن المبادرات الرئاسية المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية كانت سباقة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وحرصها على عمالها فى كل مواقع العمل والإنتاج، وساندت العمال الذين تضرروا من توقف عملهم بسبب جائحة كورونا، وساندت العمالة غير المنتظمة والمنتظمة بقطاعات السياحة.

وشدد على أن المرحلة التى يمر بها الوطن الآن تتطلب منا جميعا التكاتف لتوفير الأمن والعمل من أجل بناء مصر القوية بشراكة وطنية تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية تعتمد على مبدأ كفاية الإنتاج القومى وعدالة التوزيع، والعمل من أجل زيادة الإنتاج والاهتمام بالجودة للقدرة على المنافسة فى الأسواق الداخلية والخارجية.

واختتم وزير القوى العاملة، رسالته لعمال مصر قائلا: "المستقبل الواعد لمصر الجديدة الشابة العفية سيتحقق بعطائكم المتواصل وأن تفانيكم كان دائما بداية مشوار الانطلاق نحو التنمية، فتحية منا لكل عامل ساهر فى عمله بمصنعه، تحية لكل يد تبى وتغرس وتحصد من الأرض لتخرج لنا الثمار الطيبة، تحية لليد الخشنة الطاهرة التى يحبها الله ورسوله، تحية لعمال مصر فى يوم عيدهم".