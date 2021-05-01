عاجل.. السكة الحديد: خروج جرار قطار 47 طنطا عن القضبان دون إصابات

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السكك الحديد اليوم السبت، أنه فى أثناء مسير قطار 47 ركاب طنطا / المنصورة / دمياط من سكة النفادى بحوش محطة كفر سعد البلد، خرج الجرار 3.048 عن القضبان فى منطقة التحويلة شاغلاَ الخط الطوالى دون ووقوع أى إصابات.





وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أنه تم توجيه معدات الرفع وجارٍ تدوير القطارات من على جانبى العطل وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.

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