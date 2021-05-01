فضل ليلة القدر وصدقة الفطر.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وشددت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم السبت، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين "الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة.

واختتم البيان بالقول:"نسأل الله العلى القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".