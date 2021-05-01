الثالثة محليا و الـ673 عالميا.. جامعة الإسكندرية تتقدم فى تصنيف RUR الروسى

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة جاءت فى المركز الثالث محليا من إجمالى 6 جامعات مصرية بعد الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة القاهرة، والمركز الـ 673 عالميا.

وأشار إلى أن ترتيب جامعة الإسكندرية فى مؤشرات التقييم كالتالى:

- مؤشر "ترتيب التدريس" جاءت فى المرتبة الثانى محليا ورقم 627 عالمياً.

- مؤشر "ترتيب التنوع الدولى" جاءت فى المرتبة الثالثة محليا ورقم 490 عالمياً.

- مؤشر "ترتيب الاستدامة المالية" جاءت فى المرتبة الثالثة محليا ورقم 698 عالمياً.

- مؤشر "ترتيب البحث العلمى" جاءت فى المركز الرابع محليا ورقم 693 عالمياً.

وقال قنصوه، أن هذا التصنيف الدولى للجامعات العالمية الرائدة تنشره وكالة تصنيف RUR "موسكو، روسيا"، والذى يقيم 1150 جامعة رائدة من 85 دولة حول العالم خلال 12 عامًا "2010-2021".

ولفت إلى أن التصنيف يصنف الجامعات وفقًا لـ 20 مؤشرًا موزعة على 4 مجالات هى التدريس والبحث والتنوع الدولى والاستدامة المالية، منوها أنه يتميز فى تغطيته الواسعة، جغرافياً وزمانياً، وبالتالى فهو أداة فريدة لاختيار الجامعات للدراسة والعمل.

ووجه رئيس جامعة الإسكندرية الشكر لعلماء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس على ما واصلت إليه الجامعة من تفوق والجهد المتميز المبذول فى النشر الدولي، ولفريق لجنة التصنيف الدولى بالجامعة المسئول عن تحديث وتقديم ملفات الجامعة لهيئات التصنيف الدولية.