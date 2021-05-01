تمديد اتفاقية التعاون المشترك بين وزارتى التعليم والتخطيط وجامعة ميزورى

وتهدف الحملة إلى تنمية ثقافة ريادة الأعمال وفكر العمل الحر، ويهدف برنامج الحملة إلى دعم وحث وإثراء ثقافة ريادة الأعمال من خلال المشاركة والتحفيز والأنشطة الدقيقة التى تم تصميمها بعناية لتناسب المرحلة العمرية للطلاب، لتشجيعهم على التوعية وتنمية الفكر الريادى وبناء فريق العمل وحل المشاكل وتوليد الأفكار وبناء الثقة فى الذات والقدرات، بأسلوب مبسط لا يشعر التلميذ معه أنه يتعلم بأساليب تقليدية بعيدة تمامًا عن الحفظ والتلقين.
ويدرب مشروع رواد 2030، معلمى المرحلة الإعدادية فى جميع محافظات الجمهورية على منهج ريادة الأعمال لتنفيذه فى المدارس مع طلاب المرحلة الإعدادية، كمرحلة أولى لتشمل الحملة على مدار عامين جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعى.
ويتم تنفيذ البرنامج فى المدارس عن طريق جلسات تقدر فترة كل جلسة "90 دقيقة"، بإجمالى سبعة جلسات على مدار العام الدراسى، وهى عبارة عن ألعاب وأنشطة مصممة بهدف تنمية فكر ريادة الأعمال، مع إعطاء فرصة لاكتشاف قدرات هؤلاء الطلاب من خلال بطاقات الملاحظة لدى مقدمى الخدمة وقياس الأثر.
وتعمل الحملة على رفع كفاءة 300 مسؤول فى مجال ريادة الأطفال من خلال برنامج جامعة ميزورى، وكذلك رفع كفاءة معلمى الأنشطة فى ذات مجال ريادة الأعمال وموجهى العموم، ليصل إجمالى المستفيدين فى المرحلة الأولى 1875 متخصصًا فى مجال دعم ريادة الأعمال بالمدارس.
وتم افتتاح معرض لأعمال الطلاب المشاركين فى حملة إبدأ مستقبلك فى المحافظات التالية "الشرقية - المنوفية – الدقهلية".
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