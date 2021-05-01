التعليم: الجدول المتداول لامتحانات إتمام الشهادة الإعدادية مزيف

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المتداول الذى يزعم الإعلان عن جدول امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2020/2021، وأن الجدول المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً، مُشددةً على أنه لم يتم إصدار أى جداول لامتحانات الشهادة الإعدادية، وفى حال اتخاذ أى قرارات بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية.
وناشدة الوزارة، أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التى تستهدف تضليلهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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