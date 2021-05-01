مدبولى يتواصل مع المحافظين للاطمئنان على مواجهة كورونا وتوافر الأكسجين

جدة - نرمين السيد - تواصل اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع جميع المحافظين، حيث حرص على الاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبى، خاصة فى محافظات الصعيد، والمحافظات التى تشهد ارتفاعاً فى أعداد المصابين بكورونا.





وشدد رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفى، على ضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية خاصة فى الأماكن العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات، وعدم التهاون فى منع "الأرجيلة" بكل الكافيهات والمقاهى، موجهاً بضرورة الاستمرار فى تطبيق القرار السارى بمنع أية فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ فى إجازة شم النسيم. وطالب الدكتور مصطفى مدبولى، المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم فى الحد من انتشار الوباء ، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات، مؤكداً أن حفاظ الفرد على سلامته يقى المجتمع ككل.

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