إنفوجراف.. أبرز توجيهات وزير التعليم العالى لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا

جدة - نرمين السيد - شدد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، على توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية لجميع طاقم الرعاية الصحية المتعاملين مع مرضى فيروس كورونا.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز توجيهات وزير التعليم العالى لمواجهة الموجة الثالثة لكورونا:- يذكر أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عقد اجتماعًا الأسبوع الماضى، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة استعدادات مواجهة الموجة الثالثة لكورونا.

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