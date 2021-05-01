الامام الاكبر يهنئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد القيامة

هنأ د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، بمناسبة «عيد القيامة المجيد»، متمنيًا للإخوة المسيحيين في مصر والعالم أن تعاد عليهم هذه المناسبات السعيدة بكل خير وأمان.

وأعرب "الطيب"، في مكالمة هاتفية مع البابا تواضروس، عن اعتزاز الأزهر بهذه العَلاقة التي تربط المصريين مسلمين ومسيحيين في تجسيد حقيقي للأخوة الإنسانية، وأن هذه الأخوة ستظل دائمًا الرباط المتين الذي يشتد به الوطن ويقوى به على البناء والتنمية ومواجهة التحديات.

وفي نهاية الاتصال، توجَّه فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس بالدعاء إلى الله تعالى أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ وطننا مصر من كل مكروه وسوء.