هيئة السكة الحديد تعلن خروج جرار عن القضبان بمحطة كفر سعد بالمنصورة

أعلنت هيئة السكك الحديد اليوم انه صباح اليوم السبت 1-5-2021 أثناء مسير قطار 47 ركاب طنطا / المنصورة / دمياط من سكة النفادي بحوش محطة كفر سعد البلد خروج الجرار 3048 عن القضبان في منطقة التحويلة شاغلاَ الخط الطوالي دون ووقوع اي اصابات وتم توجية معدات الرفع وجاري تدوير القطارات من على جانبي العطل وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير المنطقة للوقوف على أسباب خروج الجرار عن القضبان ومحاسبة المقصرين.

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