وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال . وقال شعراوي فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال . وأضاف وزير التنمية المحلية : داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعمال مصر الأوفياء الذين يشاركون فى بناء مصر وتاريخها بالتقدم والازدهار ، وأن يوفقكم فيما تبذلونه من جهود وما تقومون به من مسئوليات وواجبات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

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