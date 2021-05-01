التفاصيل الكاملة.. خروج قطار المنصورة دمياط من على القضبان

أمام مدينة كفر سعد، بمحافظة دمياط، خرج قطار المنصورة – دمياط، اليوم السبت، عن القضبان نتيجة وجود عطل في التحويلة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن دمياط، قد تلقت إخطارا من مركز شرطة كفر سعد، يفيد بخروج قطار عن القضبان بمركز كفر سعد، دون وقوع خسائر بشرية، وانتقل رجال المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد، من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارى تحرير محضر العمل على رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقه.