/629355/أحمد-فرغلي-لعمال-مصر-أنتم-الأمل-فى-تقدم-الدولة-المصرية

توجه النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، إلى عمال مصر بالتهنئة فى عيدهم اليوم، والموافق الأول من مايو من كل عامل، مضيفا:" كل سنه وعمال مصر الأمل الأكبر في تقدم مصر اقتصاديا".

أحمد فرغلى: العامل المصري من اهم عوامل التقدم

وأكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب،على أن العامل المصري أحد أهم دعائم التقدم والنهضة، لما يبذله من جهود لتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كمساهم في بناء الحاضر والمستقبل.

أحمد فرغلى: العمل عبادة

وتابع أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أن تعاليم الدين السماوية أكدت على أن العمل العبادة، والمصريين ضربو أفضل الأمثلة لما حققوه من نهضة فى السنوات الأخيرة بفضل الحرص على العمل المستمر وإتقانه.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة شكر وتقدير واعتزاز إلي كل عمال مصر الأوفياء اللذين ياهموا فى تقدم الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية،مثمنا ما بذلوه من جهد .

وتجدر الإشارة إلي أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.

كما ‏وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق دوت الخليج وتم إحالته لمجلس الدولة.