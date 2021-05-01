/629357/سواق-توك-توك-يشعل-النار-في-جراج-حي-العجوزة-بزجاجة-مولوتوف

قام سائق توكتوك وصديقه بإضرام النار في جراج حي العجوزة، اليوم ، جاء ذلك بعد حجز المركبة الخاصة به في الجراج، وتوقيع غرامة عليه بقيمة 1500 جنيه، مقابل الإفراج عن المركبة وخروجها من الجراج.

وقام الشاب بإعداد زجاجة مولوتوف، وألقى بها من أعلى كوبري 15 مايو، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران في سيارة قديمة «كهنة»، تابعة لإحدى الشركات السياحية داخل جراج حي العجوزة.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الواقعة بدأت بنشوب حريق في جراج حي العجوزة، أسفل كوبري 15 مايو، وبالانتقال والمعاينة، تبين حدوث حريق بسيارة «كهنة»، تابعة لشركة سياحة، وبسؤال مشرف الأمن بالجراج، قرر بسقوط زجاجة مولوتوف من أعلى الكوبري.

أسباب الواقعة

وبعد الفحص تم التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أن الواقعة تعود إلى أن مركبة الـتوكتوك الخاصة بالمتهم، تم حجزها داخل الجراج، بمعرفة جهاز سرفيس الجيزة، وعليه غرامة 1500 جنيه، وأنه لا يمتلك أوراق ملكية، فقرر الانتقام بإشعال النيران في الجراج، بمعاونة أحد أصدقائه.