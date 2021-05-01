/629358/مقتل-18-شخص-بعد-إندلاع-حريق-بمستشفى-لعلاج-كورونا--في-الهند

لقى 18 مريضا بفيروس كورونا مصرعهم، بعد اندلاع حريق في مستشفى بولاية "غوجارات" شمال غربي الهند في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 1-5- 2021.

وذكرت قناة هندية أن حوالي 50 مريضا آخرين كانوا في مستشفى "ويلفير" المكون من أربعة طوابق عندما نشب الحريق في العنبر الذي يعالج مرضى فيروس كورونا في تمام الساعة الواحدة صباحا .

السيطرة على الحريق

كما ذكر مسؤول بالإطفاء إنه تمت السيطرة على الحريق في غضون ساعة، وتمكن رجال الإطفاء بمعاونة بعض الأشخاص من إنقاذ نحو 50 مريضا، مضيفا أنه تم نقل المرضى إلى مستشفيات قريبة. ولم يتم حتى الآن معرفة السبب وراء اندلاع الحريق.