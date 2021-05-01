فيسبوك يقدم خدمة جديدة لمصابي كورونا فى الهند

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حالة من الرعب تعيشها الهند بعد تزايد اصابات فيروس كورونا، بمئات الألاف وارتفاع تاريخي للاصابات والوفيات، الأمر الذي نشر الذعر في مدن الهند، ووسط الأشخاص الذين يبحثون عن أسرة المستشفيات والأكسجين والأدوية، طرح Facebook أداة جديدة للعثور على أقرب مركز تطعيم في الأيام المقبلة.

الأداة ستكون متاحة بـ 17 لغة، وستساعدك على تحديد أقرب مركز تطعيم في منطقتك. بالإضافة إلى ذلك، سيظهر ما إذا كان لدى المركز خيارات دخول للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 46 عامًا فما فوق بالإضافة إلى رابط للتسجيل على موقع CoWin الإلكتروني وتحديد موعد التطعيم إذا لزم الأمر.

لجمع كل هذه البيانات، يشترك Facebook مع وزارة الصحة التابعة للحكومة المركزية.بينما ستتمكن من تحديد موقع أقرب مركز تطعيم من خلال هذه الأداة ، فسيتعين عليك التحقق من توفر اللقاحات والخانات عبر بوابة CoWin.