/629362/محرك-البحث-العالمي-جوجل-يحتفل-بعيد-العمال-2021

يحتفل محرك البحث العالمى جوجل بـ"عيد العمال العالمي"، الموافق 1 مايو من كل عام، ويحل عيد العمال فى الأول من مايو من كل عام، وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى بمناسبة عيد العمال، متمنياً أن يعيد الله هذه الأيام على مصر بالخير واليمن والبركات.

وقال رئيس الوزراء لعمال مصر: "أنتم بناة حضارة مصر ونهضتها على مر التاريخ، وستظلون دائماً كما عهدناكم سنداً لوطنكم فى كل محافل البناء والتعمير والتنمية"، موجها الشكر والتقدير لعمال مصر بمختلف القطاعات.

ومن جانبه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية لكل عامل من أجل الوطن في سائر المواقع، مؤكدًا عميق اعتزازه بهم وبعطائهم وعزيمتهم الصادقة، موجهًا لهم جميعًا التهنئة بعيدهم.

وقال الرئيس في كلمته بالاحتفال بعيد العمال:" اليوم نحتفل معًا، بعيد العمال وأغتنم هذه المناسبة لأتوجه إلى كل عامل وعاملة في أرجاء الوطن العزيز بتحية تقدير واعتزاز على جهودكم المتميزة على طريق العمل والعطاء والإنجاز وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج كركيزة أساسية في بناء حاضر ومستقبل وطننا العزيز "مصر".

وأكد الرئيس، أن العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، مضيفًا:" وكما أوصت تعاليم الأديان السماوية بأن العمل عبادة فاعلموا أن وطنكم دائمًا ما ينظر بعين الاعتبار والفخر إلى جهودكم المثمرة وعملكم الدءوب وإنتاجكم الوفير".

وتابع الرئيس:"لنا كل الحق في أن نحتفل اليوم فعلى مدار السنوات الماضية ومنذ بدأنا معًا مسيرة التنمية ضرب المصريون المثل في إعلاء قيمة العمل من منطلق حرصهم على بناء وطن طابعه العزة والكرامة وذلك على الرغم من التحديات الجسيمة التي واجهتنا حيث باتت الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة شاهدة على أصالة الإبداع وصلابة إرادة هذا الشعب العظيم لتغيير واقعه، ولبناء مستقبل أفضل وهو ما أكد للقاصي والداني سلامة مسارنا التنموي وصدق توجهاتنا وسعينا الجاد لتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن في مجتمع تسوده العدالة وتكافؤ الفرص".