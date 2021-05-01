/629365/منال-هلال-عمال-مصر-الأهم-فى-معادلة-البناء-والتنمية-الشاملة

تقدمت النائبة منال هلال، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بأسمي آيات التقدير إلى عمال مصر الكرام فى عيدهم، اليوم، الموافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدة على أنهم الرقم الأهم في معادلة التنمية الشاملة.

منال هلال: أبناء مصر من الطبقة العاملة الأساس فى التنمية

ولفتت منال هلال، عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ فجر التاريخ، وكان أبناء مصر من الطبقة العاملة هم الأساس الحقيقي لكل تقدم ونجاح شهدناه خلال تاريخنا الممتد لآلاف السنين.

وأشارت عضو مجلس النواب، منال هلال، إلي دورهم البارز فى المشروعات القومية التي أنشأتها مصر فى الفترة الماضية،مشيدة بأدائهم كونهم أحفاد من شيد الأهرامات والمعابد التي خلدت لحضارة عرفت وآمنت بقيمة العمل والعمال قبل اى أحد آخر.

منال هلال تشدد على أهمية العمل

وشددت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب، على أهمية العمل نظرا لزيادة تحديات ومتطلبات التنمية الشاملة،والتي تزيد بدورها من أهمية العامل، والذي يجب أن يكون مستعدا لمواجهة كافة التطورات والتغيرات التي تطرا على بيئة الاعمال.

ووجهت منال هلال دعوة إلي كافة المؤسسات العامة والخاصة بضرورة وضع تنمية الموارد البشرية كأولوية قصوى على رأس اهتماماتها ، مشيرة إلي إن العامل القادر والمدرب على أداء عمله بكل كفاءة وفاعلية هو افضل استثمار للمجتمع والمؤسسات.

كما دعت النائبة منال هلال المؤسسات العامة والخاصة ،الى وضع سلامة العاملين وصحتهم كخط احمر لا يسمح بتجاوزه مهما كانت الظروف، ففي هذا ضمان لنجاح المجتمع واستقراره.