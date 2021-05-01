/629368/حضور-لاعبي-الأهلي-لمراسم-وضع-حجر-أساس-استاد-النادي-الأهلي-صور

يشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا للقلعة الحمراء في القرن الواحد والعشرون في الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي الجديد في أرض الشيخ زايد.

وليد سليمان يشهد مراسم وضع حجر الأساس لأستاد النادي الأهلي «صور» وتواجد عدد من لاعبين النادي الأهلي مثل سعد سمير مدافع الفريق، ووليد سليمان، محمد الشناووي حارس مرمي الفريق، لحضور مراسم وضع حجز الاساس لاستاد النادي الاهلي فرع الشيخ زايد. ويحضر وضع حجر الأساس لـ ستاد النادي الأهلي كلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما وجه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الدعوة لكل قيادات النادي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي القلعة الحمراء القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية

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