أسعار الحديد اليوم.. 13800 – 14000 جنيه للطن

قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنه بالرغم من تراجع حركة البناء بسبب وقف التراخيص وشهر رمضان المبارك وأيضا أزمة كورونا فإن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 13500 – 13650 جنيه للطن في المصنع، بالنسبة لسعر للمستهلك فيتراوح بين 13800 – 14000 جنيه للطن.

وشهدت أسعار مواد البناء الأسمنت وحديد التسليح اليوم السبت 1-5-2021، استقراراً في السوق المحلى لجميع الخامات وفقا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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