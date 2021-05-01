/629372/السودان-إثيوبيا-تحاول-شحن-الرأى-العام-ضدنا-وتتنصل-من-الاتفاقيات-السابقة

قالت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان لها:” إن محاولات الجانب الإثيوبي بشحن الرأى العام ضد السودان من شأنه تسميم الرأى العام والعلاقات الدولية بين البلدين.

السودان: إثيوبيا تحاول التنصل من الاتفاقيات الدولية

وأكدت الخارجية السودانية، أن ما تفعله إثيوبيا فى الوقت الحالى هى اجراءات من شأنها تعبئة الرأى العام ضد السودان، محاولة من ذلك التنصل من الاتفاقيات الدولية التى من المفترض أن تلتزم بها.

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وأشارت الخارجية السودانية فى بيان لها:” التنصل عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات الصحفية وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية، إجراء يتسم بعدم المسؤولية ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة ويشيع فيها الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار، التي تأسست عليها العلاقات السودانية الإثيوبية لقرون"، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ووفقًا لما جاء فى بيان وزارة الخارجية، فإن المحاولات الإثيوبية، التى من شأنها أن تضع صيغة مزيفة بشان الاتفاقيات السابقة على أنها إرث استعمار، ما هى إلا محاولة، للتنصل من الاتفاقيات.

كما حذرت الخارجية السودانية فى بيان لها، أن الاستمرار في عرقلة التفاوض لفرض سياسات الأمر الواقع لا يخدم حسن الجوار وأمن الإقليم.

وجاء فى البيان أيضًا:" كما لا نحتاج أن نذكر إثيوبيا بأن التهاون غير الرشيد في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل عن الاتفاقات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول، الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات."