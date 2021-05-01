وزير التنمية المحلية يهنئ السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

جدة - نرمين السيد - وقال شعراوى فى نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال. وأضاف وزير التنمية المحلية: متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وعمال مصر الأوفياء بمزيد من التقدم والازدهار وأن يتحقق لمصرنا الغالية ما تتمناه من نجاح واستقرار وتنمية على طريق الحق والسلام.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.

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