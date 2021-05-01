عاجل.. السيسى يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة، التى تجمع كل أبناء الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وان ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم.
كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين فى الخارج، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.
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