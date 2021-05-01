أخبار مصرية

عاجل.. السيسى يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

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إياد محمد 2021-05-01 12:47 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بالروابط الطيبة والمشاعر الصادقة، التى تجمع كل أبناء الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين، داعياً الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعى شعبها العظيم، وان ينعم عليها بالخير والسلام والتقدم.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أبناء مصر المسيحيين فى الخارج، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد، ولمصرنا الحبيبة بمزيد من الخير والنماء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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