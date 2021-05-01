وفاة أرملة طبيب الغلابة

جدة - نرمين السيد - وكتب وليد مشالى، ابن الدكتور محمد مشالى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أمى فى ذمة الله والدفنة بمدافن العائلة بمدينة شبراقاص بعد صلاة العصر". يذكر أن الدكتور محمد مشالى، توفى يوم 29 يوليو 2020، بعد رحلة حياة مليئة بمساعدة الفقراء والمحتاحين ولم يبخل يوما واحدا عن مساعدتهم.

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