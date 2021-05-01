عاجل.. السيسى فى عيد العمال: لا سبيل لبناء دولتنا العصرية إلا بالعمل الجاد

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم، الذى يجسد فى جوهره مكانة العامل المصرى ودوره الوطنى الهام فى مسيرة البناء والتطوير وتعزيز اقتصادنا الوطنى". وأضاف: "إن هذا اليوم هو رمز للعطاء والتضحية، رمز للإخلاص والتفانى، نؤكد باحتفالنا به أنه لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا العصرية الحديثة.. إلا بالعمل الجاد والمخلص".

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