مياه المنيا: تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لأعياد العمال والقيامة وشم النسيم

جدة - نرمين السيد - قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن أحد مزايا العدادات مسبقة الدفع استمرار الخدمة دون انقطاع خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية، لافتًا إلى إمكانية شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال منافذ فورى المنتشرة بأنحاء المحافظة.





وأضاف الشهاوى، أن التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع يأتى ضمن خطة الشركة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. وأشار رئيس شركة مياه المنيا، إلى تشكيل غرفة طوارئ بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة، استعدادا لأعياد العمال والقيامة وشم النسيم، بمشاركة القطاعات الرئيسية بالشركة وفروعها بجميع المراكز والإدارة العامة للأمن والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية وخدمة المواطنين. وأوضح أن خطة الطوارئ تشمل منظومة الجودة والمعامل المركزية ومعامل المحطات، منوهًا إلى أن الشركة لديها معامل متنقلة ومجهزة لرفع عينات المياه من أطراف الشبكات والمنازل، وتحليلها حال ورود أى شكاوى تتعلق بنوعية وجودة المياه. وأكد استمرار العمل بجميع محطات الشركة طوال الـ24 ساعة واستقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن عن طريق الاتصال من الرقم الأرضى 125 أو موبايل 01271196196 أو 01050509013 والواتس 01271269587 أو من خلال تطبيق 125 كما يمكن للمواطنين التواصل مع الشركة من خلال الموقع الإلكترونى https://miniawater.com/homeأو صفحة الشركة على الفيسبوك شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا. وذكر رئيس شركة مياه المنيا، أن خطط الطوارئ والأزمات تأتى ضمن تكليفات أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

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