إنفوجراف: سوق السيارات.. إنجاز على طريق القاهرة - العين السخنة

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جدة - نرمين السيد - ويعد المجمع، البديل لسوق مدينة نصر المركزى للسيارات بالحى العاشر، الذى لم يكن منظم هندسيًا ويفتقد للخدمات الأساسية، فضلاً عن الازدحام المرورى الشديد الذى كان يتسببه بالمنطقة.
حيث تبلغ مساحة مجمع السيارات الجديد على طريق العين السخنة حوالى 57 فدانا بسعة 4000 سيارة، ويتضمن سلسلة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات من مراكز فحص وصيانة، واستراحات وكافيهات لخدمة الرواد والعاملين بالمجمع.
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