مصر تدين هجوم مدينة بولى عالم بوسط أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابى الذى استهدف مدينة "بولى عالم" بمقاطعة "لوجار" وسط أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.





وتتقدم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازى إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين. هذا، وأكد البيان وقوف مصر مع أفغانستان الصديقة فى هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

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