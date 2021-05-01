فيديوجراف- سبت النور.. طقوس واحتفالات معطلة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وتتحول أنظار العالم إلى كنيسة القيامة بالقدس، والتى تشهد بعض احتفالات سبت النور، حيث يبدأ الساعة 11 مساء ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت. ويتكون احتفال سبت النور من 3 مراسم رئيسة، الصلاة ودخول الأسقف القبر المقدس أبرز الطقوس، حيث يحمل البطريرك 33 شمعة مطفأة تمثل عمر السيد المسيح، كما يصلى داخل القبر، وينتظر المؤمنون حتى خروج النور ليخرج البطريرك حاملا شمعةً مُضاءة.

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