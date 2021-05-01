محافظ الجيزة: غلق المراسى النيلية والحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم

جدة - نرمين السيد - أصدر أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بغلق جميع المراسى النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا أمام المواطنين يوم الإثنين الموافق 3 مايو، وذلك خلال فترة أعياد شم النسيم، تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم.





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