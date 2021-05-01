وزيرة الهجرة تستقبل مواطنا مصريا ساعد في القبض على مجرم هارب بأمريكا

استقبلت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، المواطن المصري أحمد شعبان، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية والذي كان قد ساهم في إلقاء القبض على مجرم هارب من العدالة، واحتفت وسائل الإعلام الأمريكية بعمله البطولي.

رحبت نبيلة مكرم، بالمواطن أحمد شعبان وأعربت عن فخرها به، قائلة: "أنت محب ومخلص جدا لوطنك ونموذج مشرف للرجولة المصرية في الخارج".

وجهت وزيرة الهجرة كل التحية إلى شعبان بسبب زرع حب الجيش المصري في أولاده، حيث أوضحت أنه دائما يروي بطولات الجيش المصري لنجليه في أمريكا ويحافظ على هويتهما المصرية والعادات والتقاليد قائلة: "إنه لم يدخر جهدا في المشاركة في المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وسارع في انضمام نجليه طارق وزين لها والمشاركة في معسكراتها التي تنظمها الوزارة لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع شركة ويل سبرنج".

وأخذت وزيرة الهجرة تتحدث مع نجلي شعبان عن مدى حبهما لمصر ومعرفتهما بتاريخها وببطولات القوات المسلحة المصرية، علاوة على التقاطهما صور تذكارية، حيث أكد الطفلان طارق وزين، انتمائهما لمصر وحبهما لجيشها وحضارته العريقة.

من جهته، أعرب أحمد شعبان عن فرحته بلقاء وزيرة الهجرة وبتواجده حاليًا في مصر هو وأسرته، معربا عن اعتزازه بتاريخ معبرا عن فخره بكونه مصريا، وبما تقوم به الدولة المصرية في شتى المجالات وما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من جهود لتعريف العالم بعظمة الدولة المصرية وهو ما يلمسه في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعاملاته، وأضاف: "لدينا أيضا خير جنود الأرض، ولابد أن نساعد بلدنا لتكون الأفضل"، موضحا أنه تعلم من الجيش المصري الشجاعة وعدم الخوف والتماسك وأن يقوم بدوره على أكمل وجه.

وفي نفس السياق، نظمت وزارة الهجرة زيارة لـ "شعبان" ونجليه إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حيث انبهروا بعظمة الحضارة المصرية القديمة بكل تفاصيلها، وبمشاهدة كافة أرجاء المتحف الذي نال صدى عالميا واسعا عقب احتفالية موكب المومياوات الملكية التي جرت مطلع أبريل الماضي.