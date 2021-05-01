الرئيس السيسى يتوجه بالتحية التقدير والاعزاز لكل عمال مصر في عيدهم

قال الرئيس السيسى:أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، الذي يجسد في جوهره مكانة العامل المصري ودوره الوطني الهام في مسيرة البناء والتطوير وتعزيز اقتصادنا الوطني. إن هذا اليوم هو رمز للعطاء والتضحية، رمز للإخلاص والتفاني، نؤكد باحتفالنا به أنه لا سبيل لتحقيق التنمية وبناء دولتنا العصرية الحديثة.. إلا بالعمل الجاد والمخلص.

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