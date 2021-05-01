مصر تعرب عن ادانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة ”بولي عالم” وسط...

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ١ مايو الجاري، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة "بولي عالم" بمقاطعة "لوجار" وسط أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا العملية الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.
هذا، وتُعرب مصر عن وقوفها مع أفغانستان الصديقة في هذا الظرف الأليم، وتؤكد مجددًا على تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.
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