انطلاقا من الدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة فى مساندة كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وفى إطار مشاركة القوات المسلحة الاخوة المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإداراتها التخصصية، بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة، لاجراء التعقيم والتطهير اللازم للعديد من دور العبادة التى تشهد اقبالا كثيفا من المواطنين عليها خلال عيد القيامة المجيد.
وتم تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير الوقائى للكاتدرائية المرقسية بالعباسية وما تضمه من قاعات ملحقة، وكذلك كنيسة العذراء بالزيتون، وكنيسة مارمرقس بشبرا، بالاضافة لعمليات التعقيم والتطهير بكنيسة البازليك بمصر الجديدة، والكنيسة الإنجيلية بشارع بيروت، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين المترددين على هذه الكنائس.
تأتى تلك الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة انطلاقا من مسئوليتها الوطنية ولمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر إنتشار فيروس كورونا خاصة فى فترات الأعياد والمناسبات القومية المختلفة التى تشهد تجمعات كبيرة من المواطنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تقوم بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الوقائى بعدد من الكنائس بمناسبة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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