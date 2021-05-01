نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة عملاء فودافون كاش رقم خدمة عملاء فودافون انترنت اكواد فودافون كاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة فودافون مصر توفر للمستخدمين خدمة عملاء فودافون كاش للاستفسار عن أي أمر يرغبون في معرفته، أو لمساعدتهم في حل مشكلة ما تواجههم في خط الانترنت أو في الخدمات الأخرى المقدمة من فودافون، تم توفير مجموعة من أرقام خدمة عملاء فودافون يمكن التواصل معها من أي مكان داخل الجمهورية من خلال الهاتف الأرضي أو الهاتف المحمول، وهذا بهدف التسهيل على العملاء.

من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أرقام فودافون للتحدث مع خدمة عملاء فودافون كاش من الأرضي والموبايل، ومعرفة خدمة عملاء فودافون انترنت، وكذلك سوف نتناول الحديث عن اكواد فودافون كاش التي تُهم جميع حاملين خط فودافون في مصر.

خدمة عملاء فودافون كاش

تُعد شركة فودافون من أكبر شركات الاتصالات الموجودة في العالم، وهي الأكبر داخل جمهورية مصر العربية حيث دائما ما تقدم عروض وخدمات على الشريحة فيساعدها هذا على جذب أعداد كبيرة من العملاء، ولتنظيم علاقتها بالعملاء وتسهيل الحصول على الخدمات والاستفسارات قامت شركة فودافون بتوفير خدمة عملاء لها عن طريق فروع كثيرة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وعن طريق توفير أرقام للاتصال بها.

رقم خدمة عملاء فودافون كاش

فودافون كاش تٌقدم خدمة المحفظة الإلكترونية التي يمكن من خلالها استلام أموال وتحويل فودافون كاش من أي مكان وفي أي وقت، فهي من أسرع الوسائل الحديثة في الحفاظ على المال واستخدامه في أي وقت بأمان، بعض العملاء قد تُقابلهم مشاكل أو أخطاء عند استخدام محفظة فودافون كاش، هؤلاء يمكنهم الاتصال المباشر بخدمة عملاء فودافون كاش من خلال الرقم 7001 وسوف يُجيب عليك أحد العملاء لساعدتك أو للإجابة على استفسارك وتكون تكلفة المكالمة خمسون قرش من أي رقم فودافون.

للتحدث مع خدمة عملاء فودافون انترنت

للاستفسار عن الخدمات المتعلقة بالإنترنت الخاص بشريحة فودافون يمكن التواصل مع خدمة عملاء الانترنت على الأرقام التالية:

التواصل من الخط الأرضي على رقم 25292828-02 وتكلفة المكالمة نفس ثمن الدقيقة من على التليفون الأرضي. للتواصل مع خدمة عملاء الانترنت من أي رقم فودافون اتصل على رقم 2828 وتكون تكلفة المكالمة خمسون قرشا ثمن المكالمة.

رقم فودافون المجاني

هناك رقم موحد يمكن للأفراد الاتصال به من أي شبكة موبايل أخرى داخل مصر والرقم الموحد هو 16888 وتكون تكلفة المكالمة بسعر المكالمة من التليفون الأرضي، أما الرقم الموحد لعملاء فليكس وعملاء الكارت هو 888 وتكون تكلفة المكالمة خمسون قرشا مهما كانت مدة المكالمة والمكالمة مجانا لنظام الخط، للاتصال بخدمة العملاء من أي مكان خارج مصر هناك رقم دولي يمكن التواصل معه وهو 0020100888888 وتكلفة المكالمة تُحسب بثمن المكالمات العادية التجوال.

اكواد فودافون كاش

أصبحت فودافون كاش من أهم الخدمات التي قدمتها شركة فودافون، حيث يمكن من خلالها اتمام المعاملات المالية بأمان وبطريقة سهلة، مثل الشحن أو التحويل أو دفع مصاريف المدارس والجامعات، أو دفع تبرعات للجمعيات الخيرية والتسوق أونلاين ودفع ثمن المشتريات، يمكن من خلال محفظة فودافون كاش الحصول على عدد كبير من الخدمات لكن لكل خدمة كود مخصص، كل ما عليك هو معرفة الكود وكتابته في خانة الاتصال على الموبايل ثم الضغط على زر الاتصال، وإليكم بعض اكواد فودافون كاش الهامة: