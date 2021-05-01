/629373/وفاة-زوجة-طبيب-الغلابة-بطنطا-بعد-أزمة-صحية

توفيت منذ قليل زوجة طبيب الغلابة الدكتور الراحل محمد مشالي، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرا، أدت إلي وفاتها.

ويتم تجهيز الجثمان استعدادا لنقله من المستشفى بالتجمع الخامس بالقاهرة بواسطة سيارة إسعاف، ومن المقرر تشيع الجثمان عقب أداء صلاة الجنازة عليها عصرا، ودفنها بمقابر الأسرة بمدينة شبراقاص بمركز السنطة.

يذكر أن الدكتور محمد عبد الغفار مشالي من مواليد محافظة البحيرة عام 1944 لأب يعمل مدرس، وانتقل بعدها والده إلى محافظة الغربية وانتقل معه، واستقر مع أسرته هناك.

تخرج مشالي من كلية الطب قصر العيني في القاهرة 5 يونيو 1967، وتخصص في الأمراض الباطنة وأمراض الأطفال والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة لوزارة الصحة في محافظات مختلفة، وفي عام 1975 افتتح عيادته الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه الذي توفي مبكرا وتركهم له، ولذلك تأخر في الزواج، ولديه 3 أولاد تخرجوا جميعًا من كلية الهندسة.