السكة الحديد: لجنة فنية لبحث أسباب خروج قطار المنصورة – دمياط عن القضبان

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أعلنت هيئة السكك الحديد، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة فنية وتوجهت إلى مدينة كفرسعد للتعرف على أسباب خروج جرار قطار المنصورة _ دمياط عن القضبان ، وتعطل حركة القطارات.

وخرج قطار «المنصورة – دمياط»، عن القضبان، صباح اليوم، أمام إحدى مدن محافظة دمياط، دون وقوع أى خسائر بشرية، نتيجة وجود عطل فني فى التحويلة.

خروج قطار المنصورة – دمياط عن القضبان

وكان مدير أمن دمياط، قد تلقى اللواء طارق مجاهد اخطارا من مأمور مركز كفر سعد، يفيد بخروج قطار عن القضبان بمركز كفر سعد دون وقوع خسائر بشرية.

تعطل حركة سير القطارات إلى دمياط

ووفقًا لما وصل من مراسلنا، فقد أفاد بأن حركة القطارات قد توقفت تمامًا فى المسار المتجه إلى دمياط، نتيجة خروج قطار المنصور عن القضبان، وذلك فى انتظار مجيئ جرار لإزاحته.

هذا وتوجه ضباط المباحث والقيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان البلاغ وتبين خروج جرار القطار رقم 47 القادم من المنصورة والمتجه إلى كفر سعد من على القضبان بسبب وجود عطل في التحويلة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتوقفت حركة القطارات نتيجة وجود الجرار والقطار في الطريق، وجارى رفع الجرار لوضعه على الخط مرة ثانية واستكمال طريقه .