وليد سليمان يشهد مراسم وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي «صور»

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يشهد النادي الأهلي حدثا تاريخيا للقلعة الحمراء في القرن الواحد والعشرون في الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه بوضع حجر الأساس لإستاد النادي الأهلي الجديد في أرض الشيخ زايد.

فيما يتواجد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي في مراسم وضع الحجر الأساس لاستاد القلعة الحمراء، بينما يتواجد عدد كبير من رموز الساحة الرياضية ويحضر وضع حجر الأساس لـ ستاد النادي الأهلي كلا من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما وجه مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الدعوة لكل قيادات النادي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي القلعة الحمراء القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية.

أبرز شخصيات الحضور بالإحتفال

يشهد النادى الأهلى حدث تاريخي بعد لحظات فى الواحدة ظهر اليوم السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادى الأهلي» بأرض النادى بمدينة الشيخ زايد.

في جين وجه مجلس الإدارة الدعوة لكل قيادات نادي الأهلى ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبى الأهلى القدامى على مر الأجيال وممثلى قطاعات النادى الحالية.

نتيجة مباراة الأهلي والجونة

ومن ناحيه اخري انتهت المباراة التى جمعت النادى الأهلى والجونة أمس بالتعادل الإيجابي 1/1 ، وذبك ضمن مؤجلات الدورى المصرى الممتاز ، وكان الأحمر يقاتل من أجل الثلاث نقاط ، وذلك من أجل صدارة الدورى الذي يحتلها الزمالك .

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في نفس السياق ظهرت حالة من الغضب والاستياء داخل القلعة الحمراء ، وذلك بعد إعلان جدول بطولة الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري ، الواضح فيه ضغط الفريق بشكل كبير مما يؤثر عليه إفريقيا . وأنتقد مسئولو الأهلي إصرار اتحاد الكرة على وضغط المباريات بهذا الشكل، وأشاروا إلى أن الفريق يتعرض لحالة إرهاق شديدة، وذلك بسبب المباريات المتتالية، حيث يلعب الفريق مباراة كل ثلاثة أيام لمدة شهرين ، الأمر الذي جعل الأهلى يتقدم بطلب للإتحاد المصرى لكرة القدم لتأجيل مباريتين من الأسبوع الـ 22 و الـ 23 للدورى المصرى، وموافقة الأحمر على خوض المباريتين بدون اللاعبون المتوجهون لأوليمبياد طوكيو .